ضغط أميركيّ على إيران.. هل تتوقّف طهران عن بيع المسيّرات لموسكو؟

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا، في إطار مباحثات على “تفاهم غير مكتوب” أوسع نطاقًا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وأشار التقرير، نقلًا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أنّ الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقًا تتعلق ببرنامج إيران النووي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد “تهديدها النووي المتنامي”.

وذكرت الصحيفة أنّ تلك المناقشات تمت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي. وسمحت إيران لأربعة أميركيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية وهناك محتجز أميركي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إنّ إيران قد تطلق سراح خمسة أميركيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.