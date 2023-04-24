ضغوط أمريكية لتمديد الهدنة في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين وتضغط عليهم لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ألفريد موتوا أن تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم يشكل مخاطر غير مقبولة على بقاء أفراد هناك في هذا التوقيت، موضحا أن الوزارة تتواصل مع الأمريكيين في السودان.

وأردف قائلا “نواصل الاتصال الوثيق مع المواطنين الأمريكيين والموظفين التابعين للحكومة الأمريكية لتقديم المساعدة وتسهيل طرق المغادرة المتاحة للذين يسعون إلى الانتقال إلى بر الأمان”.

وذكر أن المسؤولين الأمريكيين مستمرون في “التواصل المباشر” مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي. ويحكم المجلس السودان منذ عام 2019.

وقال بلينكن “مستمرون أيضا في التواصل المباشر… للضغط عليهم لتمديد وتوسيع” وقف إطلاق النار.

ودفع انزلاق السودان فجأة إلى الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عدة دول، بينها الولايات المتحدة، إلى أن تبذل جهودا لإجلاء المواطنين الذين تقطعت بهم السبل.

ومن جهته، قال موتوا إن كينيا لا تسحب دبلوماسييها من السودان لأنها تريد التواجد مع استمرار المفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية.