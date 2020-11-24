ضوء أخضر من ترامب لنقل السلطة إلى فريق بايدن

بعد جولات من تشكيك الرئيس دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها أمام منافسه جو بايدن.

أعطى الرئيس ترامب، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وقال في تغريدة “أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا”، لافتا إلى إنها تعرضت “للمضايقات والتهديد والإساءة”، وتابع: “لا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة”.

وأضاف: “قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته”.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي ميرفي، إن قرار بدء عملية نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، هو “قرارها وحدها”.

وقالت ميرفي في رسالة: “أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري.. كان القرار قراري وحدي”.

وأضافت “لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية، لتأخير هذا التحرك أو التسريع به”.

فريق بايدن يرحب

ورحب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقرار ترامب الذي يتيح “عملية نقل سلسة للسلطة”، بحسب بيان مقتضب.

وقال يوهانس أبراهام المسؤول في فريق بايدن، إنّ “مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب ونائبته المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ممّا يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت في وقت سابق، إن إدارة الخدمات العامة أخطرت بايدن ببدء العملية الانتقالية.