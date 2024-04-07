طائرة مسيرة أوكرانية تقتل امرأة في بيلغورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية أصابت شظايا إحداها سيارة في منطقة بيلغورود، مما أدى لمقتل امرأة اليوم الأحد.

وأضاف جلادكوف في بيان عبر تيليجرام أن أربعة أشخاص آخرين، منهم طفلان، أصيبوا بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية أربع طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مدينة بيلجورود.

وتشن أوكرانيا بانتظام ضربات جوية على منطقة بيلجورود المتاخمة لها منذ عام 2022. وُقتل 25 شخصا في ضربة صاروخية واحدة على مدينة بيلجورود في ديسمبر كانون الأول.