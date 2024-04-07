الأحد 28 رمضان 1445 ﻫ - 7 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طائرة مسيرة أوكرانية تقتل امرأة في بيلغورود الروسية

منذ 54 دقيقة
طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية

A A A
طباعة المقال

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية أصابت شظايا إحداها سيارة في منطقة بيلغورود، مما أدى لمقتل امرأة اليوم الأحد.

وأضاف جلادكوف في بيان عبر تيليجرام أن أربعة أشخاص آخرين، منهم طفلان، أصيبوا بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية أربع طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مدينة بيلجورود.

وتشن أوكرانيا بانتظام ضربات جوية على منطقة بيلجورود المتاخمة لها منذ عام 2022. وُقتل 25 شخصا في ضربة صاروخية واحدة على مدينة بيلجورود في ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف إسرائيلي على غزة
غزة تحت النار
شاهد.. برلماني إيرلندي يقارن بين ما ترتكبه إسرائيل في غزة وما عانته أيرلندا على يد بريطانيا منذ عصور
احتراق دبابة إسرائيلية في غزة
غزة تحت النار
النزيف الاقتصادي يتصاعد.. تعرّف إلى خسائر إسرائيل بعد 6 أشهر من الحرب في غزة
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة
غزة تحت النار
فلسطيني فقد 36 فرداً من عائلته يصلي الجنازة على جميع شهداء غزة

الأكثر قراءة

زيادة الوزن- تعبيرية
ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟
جبران باسيل
باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟
لافتات بتل أبيب تطالب بصفقة فورية لإطلاق الرهائن في عزة
غزة تحت النار
حادثة الدهس في تل أبيب تهز المجتمع الإسرائيلي.. تحريض نتنياهو ينقلب عليه!