طاجيكستان ترفض اتهاماً روسياً بأن أوكرانيا تجند مواطنيها

رفضت وزارة الخارجية في طاجيكستان اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، ما أثاره مسؤول أمني روسي كبير بأن سفارة أوكرانيا في العاصمة الطاجيكية تجند مرتزقة للقتال في صفوفها ضد روسيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكية قوله “نشير إلى أن التأكيد الذي أورده المسؤول الروسي لا أساس له من الصحة”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، وهو أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، قوله يوم الأربعاء إن “أجهزة خاصة أوكرانية” تقف وراء واقعة إطلاق النار الدامية الشهر الماضي خلال حفل موسيقي بالقرب من موسكو وإن السفارة الأوكرانية في طاجيكستان تجند مقاتلين. ولم يذكر باتروشيف أي دليل على ذلك.

ونفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم الذي أودى بحياة 144 شخصا على الأقل بينما قالت الولايات المتحدة إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يتحملون المسؤولية وحدهم.