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طالبان تضع شرطاً للمشاركة في قمة حول مستقبل أفغانستان

14 - أبريل - 2021
قادة حركة طالبان-أرشيفية

قادة حركة طالبان-أرشيفية

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قالت حركة طالبان، الثلاثاء، أنها لن تشارك في قمة حول مستقبل أفغانستان من المقرر أن تعقد في تركيا في وقت لاحق من أبريل الجاري، ما لم تخرج كل القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء في تغريدة للمتحدث باسم مكتب طالبان في قطر “إلى أن تنسحب كل القوات الأجنبية من بلادنا، لن نشارك في أي مؤتمر قد تتّخذ خلاله قرارات بشأن أفغانستان”.

وموقف طالبان أتى بعد ساعات على إعلان مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتمبر من هذا العام.

وتدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. وسرعان ما أطاحت بنظام طالبان الذي اتهم بايواء تنظيم القاعدة المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه أسامة بن لادن.

وبهدف إنهاء أطول حرب في التاريخ الأميركي، وقعت واشنطن إبان ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، اتفاقا مع طالبان، في فبراير 2019، نص على سحب كل القوات الأميركية والأجنبية قبل الأول من مايو المقبل، شرط أن يتصدى المتمردون لنشاط أي تنظيم إرهابي في المناطق التي يسيطرون عليها.

وهناك إجماع متزايد في واشنطن على صعوبة تحقيق مزيد من الإنجازات في أفغانستان.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستستضيف مؤتمرا حول أفغانستان من 24 أبريل إلى 4 مايو، آملة أن يمهد الطريق أمام اتفاق لتقاسم السلطة.

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