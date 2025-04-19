طبيب تركي: النظام الصحي في غزة شبه منهار بسبب الهجمات الإسرائيلية

فلسطينيون يتفقدون مبنى داخل المستشفى المعمداني الذي تعرض لصاروخين إسرائيليين بعد وقت قصير من إجلاء المرضى، في مدينة غزة، 13 أبريل/نيسان 2025. رويترز

كشف أطباء أتراك عن تجاربهم خلال تطوعهم لعلاج جرحى فلسطينيين في قطاع غزة قائلين إن النظام الصحي هناك شبه عاجز عن تقديم الخدمات جراء تدمير الجيش الإسرائيلي معظم المستشفيات بشكل كامل ومتعمد.

وقال رئيس رابطة الأطباء الدولية “AID” ياووز ده ده، في مؤتمر صحفي السبت، إن المنشآت الصحية في غزة تعرضت لـ516 هجوما إسرائيليا على الأقل، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية للعام الجاري.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر العام لهيئة الإغاثة الإنسانية “İHH” التركية بإسطنبول، أن تلك الهجمات استهدفت بشكل ممنهج المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأشار إلى أن 30 من أصل 36 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

وتابع أن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن من خلال هجماتها الممنهجة واستهداف البنية التحتية وموارد الحياة الأساسية.

وأردف أن إسرائيل تنتهج استراتيجية للقضاء على السكان المدنيين في المنطقة، وأن هذه العملية تعتبر سياسة إبادة جماعية وتدمير من خلال الاستنزاف وفق القانون الدولي.

بدوره، قال البروفيسور إبراهيم أويغون الذي بقي في غزة لمدة شهرين وخمسة أيام، إن النظام الصحي في غزة أصبح شبه عاجز عن تقديم الخدمات.

وأكد في المؤتمر الصحفي نفسه، أن العديد من المستشفيات وخاصة في الشمال، تعرضت للتدمير الكامل عمداً وبشكل ممنهج نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

من جانبه، وجه الجراح يلماز مرت صوي في كلمته، دعوة إلى جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في العالم لزيارة غزة.

ولفت إلى أن غزة تشهد مأساة إنسانية كبيرة، مضيفا “عملنا في منطقة يُمكنني وصفها بمركز إبادة جماعية شاملة، وكنتُ أشعر بالخجل من إنسانيتي أثناء العمل”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.