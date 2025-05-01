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طقس عاصف في نيوزيلندا يعطل رحلات الطيران ويغلق المدارس

منذ 34 دقيقة
رياح قوية تضرب خليج ليال في ويلينغتون، نيوزيلندا 1 مايو/أيار 2025. رويترز

رياح قوية تضرب خليج ليال في ويلينغتون، نيوزيلندا 1 مايو/أيار 2025. رويترز

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أغلقت المدارس أبوابها وأُلغيت الرحلات الجوية حيث تعرضت العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون لأعتى رياح منذ أكثر من عقد اليوم الخميس، بينما أُعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من الجزيرة الجنوبية بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة.

ووفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، فقد وصل متوسط سرعة الرياح في ويلينجتون إلى 87 كيلومترا في الساعة، وهي الأعتى منذ عام 2013، بينما وصلت سرعة الرياح في منطقة بارينج هيد الساحلية جنوبي العاصمة إلى 160 كيلومترا في الساعة.

وتم إصدار تحذيرات من الرياح باللون الأحمر على نطاق واسع في ويلينجتون.

وأُلغيت الرحلات الجوية في مطار ويلينجتون الدولي بعد الظهر، وتم تعليق العبّارات بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية.

وأعلن عدد من المدارس المحلية وجامعة فيكتوريا في ويلينجتون إغلاق أبوابها اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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