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طلب “أمريكي-ألباني” لعقد اجتماع لمجلس الأمن غداً الأحد

26 - فبراير - 2022
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأحد بهدف تبني قرار يطالب بـ”دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة” الاثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.

ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علما أنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن ردا على غزوها أوكرانيا.

وكتب على تويتر “حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس. هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.

وروسيا من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية والذين يملكون حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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