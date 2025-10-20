الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
طهران: إيران وفرنسا لديهما الإرادة اللازمة لحل "قضية" السجناء

منذ 41 دقيقة
الخارجية الإيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين إن طهران وباريس لديهما الإرادة اللازمة لحل “قضية” السجناء.

وجاءت التصريحات بعد أسبوع من إصدار محكمة إيرانية أحكاما بالسجن المشدد على فرنسيين اثنين.

وردا على سؤال عن إمكانية تبادل السجناء، قال بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي “نتابع القضية بجدية. ونعتقد أن كلا الجانبين لديهما الإرادة اللازمة لحل هذه القضية”.

وتعتقل السلطات الإيرانية سيسيل كولر وشريكها جاك باري منذ عام 2022 وهما الفرنسيان الوحيدان المحتجزان هناك. واتهمت إيران فرنسا باحتجاز الطالبة الإيرانية مهدية اسفندياري، التي تعيش في مدينة ليون الفرنسية، بشكل تعسفي بعد إلقاء القبض عليها هذا العام بسبب منشورات مناهضة لإسرائيل على مواقع للتواصل الاجتماعي.

    المصدر :
  • رويترز

