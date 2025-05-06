طهران تبدي "انزعاجها" من القبض على إيرانيين في بريطانيا

أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء “انزعاجه” من أنباء عن إلقاء السلطات البريطانية القبض على مواطنين إيرانيين.

وأكد في منشور على موقع التواصل إكس أن إيران مستعدة للمساعدة في التحقيقات إذا ثبتت “مزاعم حدوث مخالفات”.

وأعلنت الشرطة البريطانية الأحد توقيف 8 أشخاص، بينهم 7 مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة “الإرهاب”.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الاعتقالات، التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية، بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين.

وقالت شرطة مدينة لندن -في بيان- إنها أوقفت في إحدى العمليتين 5 أشخاص، 4 منهم إيرانيون، على خلفية “الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد” لم تسمه.

وأضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في “إعدادهم لعمل إرهابي” وما زالوا قيد الاحتجاز.

وقالت كوبر إن “العمليتين كانتا كبيرتين وتعكسان بعض أكبر التهديدات التي تواجهها الدول وعمليات مكافحة الإرهاب التي شهدناها في السنوات الأخيرة”.

وذكر تقرير لصحيفة ديلي تلغراف أن السلطات البريطانية كانت تشعر بأنها تتعامل مع هجوم وشيك خلال تنفيذ الاعتقالات.