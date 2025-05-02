طهران ترفض "التهديدات" بعد مطالبة ترامب بوقف جميع مشتريات النفط الإيراني

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ترفض “التهديدات والضغوط” بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.

وكان تقرير لرويترز أفاد بأن ترامب فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقراره بدء مفاوضات فورية مع إيران الشهر الماضي. والآن، تتوقف المفاوضات على الحصول على تنازلات رئيسية من شأنها منع الجمهورية الإسلامية من تطوير قنبلة نووية، وفقاً لما ذكرته ثمانية مصادر.

كان التحول نحو المفاوضات مع إيران في نيسان/أبريل صدمة لنتنياهو، الذي سافر إلى واشنطن سعياً للحصول على دعم ترامب لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، وعلم قبل أقل من 24 ساعة من مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض أن المفاوضات الأميركية مع إيران ستبدأ في غضون أيام، حسبما قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر لـ”رويترز”.