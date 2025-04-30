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طيران الإمارات: لم نشهد أي تأثير للرسوم الأمريكية لكننا متيقظون

منذ ساعتين
طيران الامارات

طيران الامارات

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قال عدنان كاظم نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي لعملياتها التجارية لرويترز اليوم الأربعاء إن الشركة لم تشهد أي تأثير للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها تظل حذرة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة.

وأضاف كاظم على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي “الأمور إيجابية للغاية على ما يبدو. ولكن، مرة أخرى، هذا أمر لا يمكن تجاهله. هناك الكثير من الشكوك التي يتعين علينا مراقبتها ورصدها”.

وقال كاظم إن التأخير في تسليم الطائرات دفع طيران الإمارات إلى تسريع برنامجها لتحديث أسطولها بكلفة خمسة مليارات دولار، والذي أُعلن عنه لأول مرة في 2021، مما يسمح لها بالحفاظ على الطاقة الاستيعابية وسط ارتفاع الطلب ونقص العرض.

وأضاف “لو تم تسليم طائرات بوينج حسب الجدول الزمني، لكان لدينا 90 طائرة تحلق”.

طيران الإمارات هي أكبر شركة طيران في الدولة الخليجية ومساهم رئيسي في اقتصادها وأكبر مشغل لطائرات بوينج 777 في العالم وواحدة من كبرى شركات الشحن الجوي على مستوى العالم.

وردا على سؤال عما إذا كانت طيران الإمارات ستفكر في شراء الطائرات التي قد تلغي الصين طلبها في أعقاب التوتر التجاري المستمر مع الولايات المتحدة، قال كاظم إن كل شركة طيران تعمل وفقا لمتطلبات تصميمية وتجارية محددة.

وأضاف “لا يمكننا بالتأكيد أن نستقبل طائرات الآخرين أو طائرات الشركات الأخرى”.

تسعى بوينج إلى إعادة بيع ما قد يصل إلى عشرات الطائرات التي حظرت الصين استيرادها بسبب الرسوم الجمركية بعدما أعادت طائرة ثالثة إلى الولايات المتحدة في خضم مواجهة دفعت ترامب إلى توجيه انتقادات جديدة لبكين.

وقال كاظم إن الشركة تتوقع استلام ما بين 12 إلى 15 طائرة جديدة بحلول نهاية الصيف، ما يدعم المزيد من توسع شبكتها العالمية.

 

 

 

 

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