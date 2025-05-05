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طيران "ناس" السعودية تعتزم طرح أسهم للاكتتاب العام هذا الشهر

منذ 45 دقيقة
شركة طيران ناس السعودية

شركة طيران ناس السعودية

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أظهرت نشرة اكتتاب صدرت اليوم الاثنين، أن شركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي التي يدعمها الملياردير الأمير الوليد بن طلال تعتزم البدء في طرح عام أولي لأسهمها الشهر الجاري، في أول اكتتاب لشركة طيران خليجية منذ نحو 20 عاما.

وجاء في نشرة الاكتتاب أن الشركة ستعرض 51.3 مليون سهم، أي ما يعادل حصة 30 بالمئة من أسهمها، على المستثمرين لتنضم بذلك إلى شركات أخرى في المملكة في الإعلان عن خطط الطرح رغم حالة عدم اليقين في السوق بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن.

وأظهرت النشرة أن الطرح سيكون بين 28 مايو أيار والأول من يونيو حزيران.

وستُستخدم عوائد هذا الطرح لزيادة أسطول الشركة من الطائرات وتوسيع شبكتها ونطاق عملياتها بالإضافة إلى الأغراض العامة الأخرى للشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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