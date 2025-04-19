عائلات أسرى إسرائيليين: التصعيد العسكري في غزة يعرض حياة أبنائنا للخطر

مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها رئيس الوزراء نتنياهو، في تل أبيب. رويترز

اعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، اليوم السبت، أن الضغط العسكري الذي تمارسه تل أبيب على حماس يعرض حياة أبنائهم لـ”الخطر”، ويزيد الحركة الفلسطينية تمسكا بشروطها للقبول بصفقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته العائلات أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت قريبة أحد الأسرى: “الضغط العسكري على حماس جعلها أكثر تمسكا بشروطها للقبول بصفقة تبادل مع إسرائيل”، مضيفة أن “هذا الضغط جعل المحتجزين أكثر عرضة للقتل”.

من جانبه، حذر قريب آخر لأحد الأسرى خلال المؤتمر من أن “تصعيد الضغط العسكري يعرض حياة الأسرى للخطر، ويهدد باختفاء جثث القتلى منهم”.

وتابع موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “نتنياهو باعك الأكاذيب بينما الأسرى يمرّون بما يشبه المحرقة، أنت الوحيد القادر على إجباره على وقف الحرب وإعادة الجميع”.

بدورها، اتهمت والدة أحد الأسرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض إنهاء الحرب “لدوافع شخصية”، قائلة: “إنه يدفن الأسرى في الأنفاق”.

يأتي ذلك عقب إعلان “القسام” انتشال جثمان أحد المكلفين بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وأكدت أن مصير الأخير ما زال مجهولا منذ أيام حين قصف الجيش الإسرائيلي مكان وجودهم بقطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، نشرت أيضا “القسام” مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي يحاكي مكالمة هاتفية مع عائلته، يطالب فيها ببذل جهود لإطلاق سراحه.

ووجه الأسير الإسرائيلي نداء خاصا لشقيقه الحامل للجنسية الأمريكية للتوجه إلى البيت الأبيض، والتحدث مع الرئيس دونالد ترامب، والتوسل إليه لإطلاق سراحه.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.