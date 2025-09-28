عائلات الأسرى الإسرائيليين: نحذر من محاولة جديدة من نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

أنصار وأفراد عائلات الأسرى الذين اختطفتهم حركة حماس يشاركون في مظاهرة، حاملين لافتات ويطالبون بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، في تل أبيب، إسرائيل، 27 سبتمبر 2025. رويترز

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من محاولة عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للحل في غزة.

نقلت “القناة 12” العبرية عن عائلات الأسرى قولهم: “ندعو الإدارة الأميركية لعدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة بشأن غزة، ونحذر من محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة”.

وذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، مع الدول العربية، عن خطة لوقف إطلاق النار، لكن من غير المؤكد أن توافق “حماس” عليها، وفقاً لمصادر إسرائيلية. وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الإعلان الأميركي يتضمن مبادئ إنهاء الحرب التي وافقت عليها إسرائيل، مثل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكم “حماس” في غزة.

وتؤكد المصادر أن الخلافات بين الطرفين ليست كبيرة، وأنه ينبغي إجراء مفاوضات مكثفة بقيادة الوسيطين مصر وقطر، اللتين نجحتا في التوصل إلى اتفاقيات في الماضي.

كما نقل مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى نتنياهو أمس خلال لقائهما به رسالة من الرئيس ترامب: “يعتقد الرئيس أن الوقت قد حان للسعي لإنهاء الحرب. بيبي، لقد حان الوقت”.

ويهدف ويتكوف وكوشنر إلى عقد اجتماع بين نتنياهو وترامب، يوم الاثنين، في الوقت الذي توجد فيه بالفعل اتفاقيات على خطة لإنهاء الحرب. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الاجتماع كان متوترا، لكن بروح معنوية عالية.

ويؤكد المحيطون برئيس الوزراء أن “أية خطة ستتضمن تفكيك حماس بالكامل ولن نتنازل عن هذا”.