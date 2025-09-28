عائلات الأسرى تهدد بالتصعيد وواشنطن تضغط لوقف حرب غزة

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية التقديرات المتصاعدة بشأن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل، وسط مؤشرات على أن ترامب قد يضغط بشكل مباشر على نتنياهو للتقدم بخطة واضحة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأشار مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبراهام إلى أن مصادر مقربة من نتنياهو تتوقع أن يطلب ترامب طرح جدول زمني محدد لوقف الحرب، معتبرا أن المسألة بالنسبة له يجب أن تنتهي سريعا، وأضاف أن ثمة تحولا في لهجة ترامب تجاه غزة، رغم استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين.

أما مراسل الشؤون السياسية في القناة 24 نداف إيلمليخ، فأكد أن الرئيس الأميركي خرج من لقائه مع الزعماء العرب بموقف مختلف، بعدما طمأنهم بأنه لن يسمح بخطوات ضم وأنه يدعم إنهاء الحرب، وهو ما رآه تغييرا لافتا في مقاربته للأزمة.

ومن جانب آخر، أوضح مراسل الشؤون السياسية في القناة 11 سليمان مسودة أن مبعوثي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف زارا نتنياهو مرتين في فندقه، حاملين خطة من 21 بندا تتعلق بإنهاء الحرب، وأكد أن الخطة تضمنت ملاحظات من واشنطن والدول العربية وكذلك من مكتب نتنياهو نفسه.

حان الوقت

ونقل مسودة عن المبعوثين رسالة مباشرة من ترامب إلى نتنياهو جاء فيها أن “الوقت قد حان للسعي إلى إنهاء الحرب”، في إشارة إلى جدية الإدارة الأميركية في الدفع نحو تسوية عاجلة.

وتساءلت مذيعة قناة 13 عما إذا كان ترامب قادرا على فرض اتفاق شامل، ليجيب القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بنكاس بأن الرئيس الأميركي قادر فعلا على ممارسة ضغط حاسم، لكنه تساءل عما إذا كان ترامب يريد المضي في ذلك أو أنه قد ينشغل بقضايا أخرى بعد الاجتماع.

وفي سياق متصل، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين لهجتها تجاه نتنياهو، فقد حذرت عيناف تستغاوكر، والدة أحد الأسرى، من أن عودة نتنياهو من واشنطن دون إبرام صفقة ستعني مواجهة احتجاجات واسعة، معتبرة أن المظاهرات السابقة ستبدو حينها “مجرد لعبة أطفال”.

أما إيلان جرين، والد جنديين يخدمان في غزة، فاتهم نتنياهو بإفشال صفقات التبادل مرارا، مشيرا إلى أن حكومته عرقلت اتفاقات في ديسمبر/كانون الأول 2023 ثم في يناير/كانون الثاني 2025، واعتبر أن قصف إسرائيل لمفاوضات الدوحة كان بمثابة قصف مباشر لفرص تحرير الأسرى.

بدوره، هاجم ألون نمرودي، والد أحد الأسرى، رئيس الحكومة بشدة، قائلا إنه يحاول فرض واقع جديد بالاعتراف بوجود 20 أسيرا فقط والتقليل من أهمية الباقين، واصفا إياه بأنه “عار على دولة إسرائيل”.