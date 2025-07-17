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عائلات الأسرى: نتنياهو ينسف إرادة الشعب.. اخرجوا من غزة!

منذ 4 ساعات
عائلات الأسرى الإسرائيليين الرهائن يتجمعون للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى المحتجزين في غزة. رويترز

عائلات الأسرى الإسرائيليين الرهائن يتجمعون للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى المحتجزين في غزة. رويترز

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أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس طريق أيالون السريع في تل أبيب، مطالبة بالتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح أبنائها، مما أدى إلى زحمة سير خانقة، في ظل استمرار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق.

وحملت عائلات الأسرى صور المحتجزين ويافطات اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد إرادة الشعب.

وأغلق المتظاهرون الطريق قرب “جسر يهوديت”، وحملوا لافتة عملاقة عليها عبارة “نتنياهو ينسف إرادة الشعب، أعيدوا الجميع، اخرجوا من غزة”.

وطالبت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لأهالي الأسرى أن “رئيس الوزراء ينسف مرة أخرى إرادة الشعب ويجرنا إلى حرب أبدية”، بحسب وصفهم.

ومنذ 6 يوليو/تموز الجاري تُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يفضل إبرام صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، مما يضمن استمراره في السلطة عبر إرضاء الجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته والرافض لإنهاء الحرب.

    المصدر :
  • الجزيرة

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