عاصفة ثلجية تتسبب في حصار نحو ألف شخص عند جبل إيفرست

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أن جهود الإنقاذ تتواصل، اليوم الأحد، لفتح الطريق أمام الوصول إلى مواقع تخييم على المنحدر الشرقي لجبل إيفرست في التبت، حيث يحاصر نحو ألف شخص بسبب عاصفة ثلجية.

وأشار تقرير من جيمو نيوز إلى أن مئات من القرويين شاركوا مع فرق الإنقاذ في إزالة الثلوج التي تمنع الوصول إلى المنطقة التي تقع على ارتفاع يزيد على 4900 متر. وأضاف التقرير أن بعض السائحين الموجودين على الجبل نزلوا بالفعل.

وأشارت إشعارات على حسابات (وي تشات) الرسمية لشركة (تينجري كاونتي توريزم) المحلية للسياحة إلى أن تساقط الثلوج بدأ مساء يوم الجمعة واستمر طوال أمس السبت. وأضافت الشركة أن مبيعات التذاكر والدخول إلى منطقة إيفرست جرى تعليقها من وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وفي الجهة المقابلة من الحدود في نيبال، قالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وسيول مما أدى إلى إغلاق طرق وتدمير جسور ومقتل 47 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة.

كما لقي 35 حتفهم في انهيارات أرضية متفرقة بمنطقة إيلام في شرق البلاد بمحاذاة الهند. كما وصلت بلاغات عن فقدان تسعة أشخاص بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات، ولقي ثلاثة آخرون حتفهم في صواعق برق في مناطق أخرى من البلاد.