الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عاصفة في ألاسكا تتسبب في فيضانات شديدة ونزوح سكان

منذ 15 ثانية
العاصفة إيميلدا

العاصفة إيميلدا

A A A
طباعة المقال

اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية مما تسبب في نزوح أكثر من 2000 من السكان وفي أضرارا واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت الأبيض بإعلان حالة كوارث كبرى.

وابتداء من الثامن من أكتوبر تشرين الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمال ألاسكا وغربها وجنوبها الغربي.

وجاء في طلب الحاكم دونليفي أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية.

وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 بالمئة من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 بالمئة من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.

وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية. وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آلات استخراج النفط الخام
النفط يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر وسط مخاوف من تخمة المعروض
وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد وسط تفاؤل إزاء الأرباح يغذي رغبة المخاطرة
تجمع الناس خلال وقفة احتجاجية على مقتل الناشط والمعلق اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في حدث خارجي بجامعة يوتا فالي، في ماديسون سكوير بارك بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 12 سبتمبر 2025. رويترز
جامعة أمريكية تطرد أستاذة للقانون بسبب تعليق عن تشارلي كيرك

الأكثر قراءة

متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟