عاصفة مميتة تضرب شمال غرب أمريكا وتحرم مئات الألوف من الكهرباء

ضربت عاصفة قوية ولاية واشنطن الأمريكية، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف وتعطل حركة السير على الطرق ومقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي إن امرأة قُتلت أمس الثلاثاء عندما سقطت شجرة على مخيم للمشردين في لينوود شمالي سياتل. ولاقت امرأة ثانية حتفها قرب سياتل حين سقطت شجرة على منزلها، بحسب مسؤولين في إحدى شركات خدمات الإطفاء. وأُصيب شخصان عندما سقطت شجرة على مقطورتهما في وادي مابل جنوب شرقي سياتل.

وأُلغيت الدراسة بالمدارس في غرب واشنطن، أو تأجل بدء الدراسة اليوم الأربعاء.

وتسببت العاصفة المدارية، التي بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 80 كيلومترا في الساعة في اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء بين عشية وضحاها. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل وشركة في واشنطن وجنوب غرب ولاية أوريجون وشمال كاليفورنيا، بحسب موقع يرصد انقطاعات الكهرباء في أمريكا.

كما أضرت العاصفة والأمطار الغزيرة بنظام الكهرباء في كولومبيا البريطانية الساحلية بكندا وقطعت الكهرباء عن نحو 225 ألف مشترك ليل الثلاثاء، وفقا لمزود الكهرباء الإقليمي بي.سي هيدرو. وبحلول صباح الأربعاء كان نحو 100 ألف عميل، معظمهم في فانكوفر، لا يزالون بدون كهرباء.

وبثت قناة تابعة لشبكة إن بي سي في سياتل صورا لسيارات تحطمت بسبب الأشجار المتساقطة والمنازل المتضررة.

وحثت خدمة سنوهوميش الإقليمية للإطفاء والإنقاذ في غرب واشنطن السكان على البقاء في منازلهم، مع سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تهدأ الرياح القوية تدريجيا في المنطقة بحلول ظهر اليوم الأربعاء لكن العاصفة التي تتواجد الآن فوق كاليفورنيا ستجلب كميات كبيرة من الأمطار بحلول مطلع الأسبوع.

وقال ريتش أوتو، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، “العاصفة بدأت للتو”.

وأضاف “لم تهطل كثير من الأمطار بعد، فقط من اثنين إلى ثلاث بوصات فوق جنوب غرب أوريجون وشمال كاليفورنيا”.

وتابع قائلا “لكن من المتوقع أن تتوقف العاصفة فوق شمال كاليفورنيا في الأيام القليلة المقبلة‭‭”‬‬.

ويتطور الإعصار بسرعة خلال 24 ساعة أو أقل عندما يلتقي الهواء البارد القادم من المناطق القطبية مع الهواء الدافئ الاستوائي، وهي ظاهرة تعرف “بالتولد الحلقي المتفجر” حسبما يصفها خبراء الأرصاد الجوية.