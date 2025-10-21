الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
عامان من الحرب يحصدان مستقبل التعليم في فلسطين

منذ 3 ساعات
طفل فلسطيني داخل مدرسة مدمرة في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 ألف طالب قُتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 31 ألفاً آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى من الطلبة في قطاع غزة بلغ نحو 19,910، بينما سقط 148 طالباً في الضفة الغربية. وأضافت أن 1,037 معلماً وإدارياً قُتلوا وأُصيب 4,740 آخرون، إلى جانب اعتقال أكثر من 228 في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن 179 مدرسة حكومية دُمّرت بالكامل في غزة، إضافة إلى 63 مبنى جامعياً، فيما تعرّضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة للأونروا لأضرار جسيمة أو قصف مباشر. كما أكدت الوزارة أن الحرب أدت إلى إزالة نحو 30 مدرسة بالكامل من السجل التعليمي مع طلابها وكوادرها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري، منهياً حرباً استمرت عامين، كانت قد بدأت عقب هجوم شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير السلطات الصحية في القطاع إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 68 ألف شخص منذ اندلاع الحرب.

