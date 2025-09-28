الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
عاهل الأردن: هناك توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

منذ 38 دقيقة
العاهل الأردني الملك عبد الله

قال العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الأحد، إن الأردن “يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين”، مؤكدا أنها شهدت توافقا بنسبة كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله أشار إلى “التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتا إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة”.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

    المصدر :
  • رويترز

