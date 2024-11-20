عاهل الأردن يحث المجتمع الدولي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة

حث عاهل الأردن الملك عبدلله الثاني، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي على “تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير”، في ظل تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وفي قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحث ملك الأردن مع رئيس بولندا أندريه دودا مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، في اليوم الأول من زيارة غير معلنة المدة يؤديها رئيس بولندا إلى عمان.

وفي اللقاء الثنائي أعرب ملك الأردن عن “الحرص على تعميق التنسيق والتعاون بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

بدوره عبر الرئيس البولندي عن “سعادته بزيارة الأردن لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة والعالم”، وفق ذات البيان.

فيما أشار الملك عبد الله إلى “التزام الأردن وبولندا بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”، مثمنا موقف بولندا الداعم لحل الدولتين.

وحذر عاهل الأردن من “خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات (الإسرائيلية) على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وشدد على “ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان”.

ودعا الملك عبد الله المجتمع الدولي إلى “تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير”، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية الدامية على القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، مخلفة 3 آلاف و516 شهيد و14 ألفا و929 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.