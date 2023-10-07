السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عباس لبلينكن: استمرار الظلم تجاه الفلسطينيين يدفع الأمور نحو الانفجار

منذ 51 ثانية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “استمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار”.

وقال عباس في اتصال هاتفي إن سبب التصعيد المستمر “هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش إجراءات تعزيز أمن إسرائيل خلال اتصالاته مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ووزير الخارجية إيلي كوهين.

وجاء في البيان أن “الوزير أكد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت 7\10\2023 إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

وتحدث بايدن هاتفيا مع نتنياهو السبت لعرض الدعم الأمريكي بينما كانت الشبكات الإخبارية الأمريكية تبث مشاهد العنف.

وكانت العلاقات بين بايدن ونتنياهو في السابق متوترة لكنهما التقيا في نيويورك الشهر الماضي.

وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع نتنياهو “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف في تحذير مباشر “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
مقتل قائد شرطة رهط خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزّة
مجلس الامن الدولي
طوفان الأقصى
إسرائيل لمجلس الأمن: حماس تتحمل المسؤولية منفردة وستتحمل النتائج
الرئيس الأميركي جو بايدن
طوفان الأقصى
بايدن: أمريكا مستعدة لتوفير الدعم لإسرائيل عقب الهجمات

الأكثر قراءة

الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
إشكال في منطقة الدورة
فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!
حشرة البق
حالة من الذعر في باريس.. والسبب حشرة "البق"