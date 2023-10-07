عباس لبلينكن: استمرار الظلم تجاه الفلسطينيين يدفع الأمور نحو الانفجار

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “استمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار”.

وقال عباس في اتصال هاتفي إن سبب التصعيد المستمر “هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش إجراءات تعزيز أمن إسرائيل خلال اتصالاته مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ووزير الخارجية إيلي كوهين.

وجاء في البيان أن “الوزير أكد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت 7\10\2023 إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

وتحدث بايدن هاتفيا مع نتنياهو السبت لعرض الدعم الأمريكي بينما كانت الشبكات الإخبارية الأمريكية تبث مشاهد العنف.

وكانت العلاقات بين بايدن ونتنياهو في السابق متوترة لكنهما التقيا في نيويورك الشهر الماضي.

وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع نتنياهو “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف في تحذير مباشر “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.