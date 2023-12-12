الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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عبد اللهيان: إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبداً من القضاء على حماس

منذ 11 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء إن إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدا من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإن اسرائيل لا يمكنها تحرير رهائنها إلا من خلال حل سياسي للصراع.

جاءت تصريحات أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في الأمم المتحدة في جنيف مع نظرائه من دول أخرى في الشرق الأوسط.

وفيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتنياهو رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة وقال في بيان إن غزة “لن تكون حماسستان ولا فتحستان” وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

    المصدر :
  • رويترز

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