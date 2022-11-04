عبد اللهيان يرد على جو بايدن: توقف عن تصرفاتك المنافقة

بعد تصريح الرئيس الاميركي جو بايدن حول الاحتجاجات المستمرة في ايران، عقب مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق، في حين تعهد بايدن

“بتحرير” إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريباً في تحرير ‏أنفسهم‎.‎

ليرد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة عبر تويتر “يا سيد بايدن، توقف عن تصرفاتك المنافقة” ردا على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن “بتحرير إيران”.

وقال أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر “البيت الأبيض شجع بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي”.