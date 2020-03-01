عبر سويسرا..أمريكا تبلغ ايران استعدادها لمساعدتها في مواجهة “كورونا”

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن استعداده لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن إن الشيء الوحيد الذي يتعين على الإيرانيين القيام به هو طلب ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت إيران رسمياً باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في طهران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت عن تسع وفيات جديدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بـ”المقلق للغاية” بشأن تفشي الفيروس في بلدان جديدة، من ضمنها إيران. فالوضع مقلق أكثر في إيران لأنه يشتبه في أن السلطات تتكتم على الواقع.