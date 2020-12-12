عداد كورونا لا يتوقف..الإصابات تتجاوز الـ71 مليونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول باستخدام بعض اللقاحات على أمل كبح جماح الفيروس.

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 71 مليونا و438 ألفا و200 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و201 ألف و190 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 49 مليونا و638 ألفا و35 حالة، السبت.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

النمسا تواجه كورونا باختبارات إجبارية منتظمة

أعلنت النمسا أن العاملين في وظائف تحمل في طياتها قدرا كبيرا من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد سيخضعون لاختبارات كل أسبوعين.

وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال كورتس إن القاعدة الجديدة ستنطبق على المعلمين ومقدمي الخدمات الذين يتصلون بعملاء، في إشارة غير مباشرة إلى العاملين في مجالات مثل تصفيف الشعر.

كما قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامات بشكل إلزامي لكل أماكن العمل التي لا يمكن فيها الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

التطعيم ضد كورونا في كيبيك

أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك في كندا فرنسوا ليجو، الجمعة، إن التطعيم سيبدأ في المقاطعة، الإثنين، بعد 5 أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف “فايزر-بيونتيك” ضد (كوفيد-19).

وقالت حكومة كيبيك في بيان إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولاً.

وخلال الموجة الأولى للجائحة، سُجّلت في دور رعاية المسنين نسبة 80% من إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة.