عدد المحتجزين بسبب الاحتجاجات في المدن الأمريكية يتجاوز الـ 10 آلاف شخص

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ارتفع عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح العديد من المدن الأميركية مؤخرا إلى أكثر من 10 آلاف شخص.

وبحسب إحصائيات لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب الوكالة، ازداد العدد بالمئات كل يوم مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع حيث واجهوا وجودا كثيفا للشرطة وحظر التجول الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة اعتقال واسعة.

وسجلت لوس أنجلوس حوالي ربع الاعتقالات على الصعيد الوطني، تلتها مدن نيويورك ودالاس وفيلادلفيا.

وتم تصنيف العديد من الاعتقالات بسبب “جرائم ذات مستوى منخفض”، مثل انتهاك حظر التجول وعدم إنهاء التجمهر، بينما اعتقل المئات بتهمة السطو والنهب.

وكانت مراسلة “سكاي نيوز عربية” قد أفادت بتواصل التظاهرات في واشنطن احتجاجا على مقتل جورج فلويد، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض.

وقالت مراسلتنا إن نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن لم تتغير، أن انتشار قوات الجيش في العاصمة الأميركية كما هو.