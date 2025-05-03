عراقجي: إيران لن تتخلى عن حقها في دورة الوقود النووي الكاملة

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن لبلاده الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، مستنداً إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ترفض امتلاك السلاح النووي، لكنها في الوقت نفسه تمارس عملية تخصيب اليورانيوم. يأتي هذا التصريح رداً على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي دعا إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم مع السماح لها باستيراده من الخارج.

في منشور له صباح اليوم السبت على منصة “إكس” وتطبيق “تيليغرام”، ردّ عراقجي على تصريحات روبيو، وكتب: “بصفتنا من مؤسسي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن لإيران الحق الكامل في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة”.

وكان روبيو قد صرح في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن على إيران أن “توقف تخصيب اليورانيوم، وصناعة الصواريخ بعيدة المدى، ودعم الإرهاب”، حسب تعبيره.

ورغم عدم الإشارة الصريحة إلى تصريحات روبيو، قال وزير الخارجية الإيراني: “تكرار الادعاءات الباطلة لا يغيّر الحقائق الأساسية”.

وقد طالب روبيو في حديثه بأن تستورد إيران اليورانيوم المخصب بدل إنتاجه داخلياً، مشيراً إلى أن “بإمكان طهران، إذا كانت تبحث عن برنامج سلمي لإنتاج الكهرباء، أن تستخدم المفاعلات النووية مثل العديد من الدول الأخرى، وتكتفي باستيراد الوقود النووي”.

وأضاف روبيو أن “الدول الوحيدة التي تخصّب اليورانيوم هي تلك التي تمتلك أسلحة نووية”، وأن “إيران تسعى لأن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تخصّب اليورانيوم دون امتلاك السلاح النووي”.

ورداً على ذلك، أكد عراقجي أن عدداً من الدول الأعضاء في معاهدة NPT تمارس تخصيب اليورانيوم، وتُعلن في الوقت نفسه رفضها الكامل لامتلاك السلاح النووي. وأضاف من دون تسميتها، أن هناك دولاً في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية تقوم بتخصيب اليورانيوم.

ما هي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟

وُقّعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) في 1 يناير (كانون الثاني) 1968 في نيويورك بين عدد من دول العالم، وذلك في ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.

تهدف المعاهدة إلى منع انتشار الأسلحة النووية، ومساعدة الدول غير النووية في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

تُعتبر إيران من أوائل الدول الموقعة على هذه المعاهدة.

تتكوّن المعاهدة من 11 مادة، وتضم حالياً 187 دولة. لم توقّع عليها خمس دول هي إسرائيل والهند وباكستان وكوبا وكوريا الشمالية. يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد انضمت في البداية إلى المعاهدة، لكنها انتهكتها لاحقاً وانسحبت منها في نهاية المطاف.

آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

شهد شهر أبريل (نيسان) 2025 ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عُمان:

1. الجولة الأولى انعقدت في 12 أبريل (نيسان) في مسقط، وشهدت لقاءً مقتضباً بين عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بعد جلسات وساطة غير مباشرة.

2. الجولة الثانية انعقدت في 19 أبريل (نيسان) في روما، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

3. الجولة الثالثة جرت في 26 أبريل (نيسان) في مسقط، وتضمنت لقاءات تقنية وسياسية.

وكان من المفترض عقد الجولة الرابعة في روما، لكنها ألغيت في اللحظات الأخيرة لأسباب لوجستية، حسب ما أعلن وزير الخارجية العماني.

لا تزال الولايات المتحدة تصرّ على ضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم ولإنتاج الصواريخ الباليستية ولنشاطاتها الإقليمية مقابل رفع العقوبات عنها. من جهتها ترفض إيران التفاوض حول ما تسميها “قضايا خارجة عن الاتفاق النووي”.