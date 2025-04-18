عراقجي في روما السبت للمشاركة بجولة المفاوضات الثانية مع أميركا

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث مع أعضاء الوفد الإيراني بعد المفاوضات في مسقط، عمان، 12 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أنه سيتوجه إلى روما يوم السبت بهدف المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي أن “روما ليست هي المضيفة للمفاوضات، بل هي مكان المفاوضات. ولا تزال حكومة سلطنة عمان هي المضيف للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسوف نكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وتظل مهمة الوساطة وإقامة الاتصالات غير المباشرة من مسؤولية وزير خارجية سلطنة عمان وحكومة بلاده.

وشدد الوزير الإيراني: “سأذهب إلى روما يوم السبت وسنبدأ الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رسالة المرشد الإيراني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال عراقجي حول تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف “نسمع رسائل متناقضة من الولايات المتحدة لكن المعيار بالنسبة لنا ما يقولونه في مفاوضاتنا غير المباشرة”.

وأضاف “في المقابل، عبرنا عن وجهات نظرنا بجدية ووضوح بشأن هذه المواقف”.

وأكد عراقجي: “مواقفنا في هذه المفاوضات واضحة، وقد شرحناها للطرف الآخر. لم ولن تتغير كلماتنا، ولن نتحدث بصورة مختلفة كل يوم. نتوقع من الطرف الآخر أن يحضر المفاوضات بجدية وثبات في الرأي والخطوات، وعندها فقط يمكن للمفاوضات أن تتقدم للأمام وتحرز تقدما مفيدا”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن “الصين وروسيا والدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة أبدت استعدادها لدفع المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى الأمام”.

محادثات بناءة

والسبت، استضافت سلطنة عمان أولى جولات المحادثات الإيرانية الأميركية بمسقط، وسط ترحيب عربي، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها كانت إيجابية للغاية وبناءة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استضافها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وأعربت إدارة ترامب عن رضاها عن الجولة الأولى من المحادثات في عُمان، وقالت إنها “سارت وفقا للخطة الموضوعة وحققت هدفها المتمثل في تغيير شكل المحادثات من غير المباشرة -عبر وسطاء- إلى المباشرة، حيث يتبادل المسؤولون أطراف الحديث مباشرة”.

من جانبها، أفادت الخارجية الإيرانية، في بيان السبت، بأن المحادثات دامت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وشهدت تبادلا للآراء من خلال وزير الخارجية العُماني.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن رئيسي الوفدين -الإيراني والأميركي- تحدثا سويا لبضع دقائق أثناء مغادرتهما المحادثات بحضور وزير الخارجية العُماني.

وكانت المحادثات التي عقدت في عُمان يوم السبت هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأميركية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021.