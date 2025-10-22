عراقجي: لن نعود إلى المفاوضات مع أميركا ما دامت تقدم "مطالب غير معقولة"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم “مطالب غير معقولة”، بحسب تعبيره.

وكانت طهران وواشنطن قد خاضتا خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بالحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، والتي قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله، في إشارة إلى الجولات الخمس من المحادثات والجمعية العامة للأمم المتحدة: “تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدماً بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها”.

وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي، انتهت في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، السبت الماضي، إن القرار الذي كان يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران قد انتهت صلاحيته رسمياً وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً. ودعت إلى شطب ملفها النووي من جدول أعمال مجلس الأمن، والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مثل برنامج أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار.

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله يوم الاثنين، إن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول).

وسيشكل هذا الإعلان، إذا ما تأكد، انتكاسة للوكالة التي تحاول إعادة التعاون مع إيران منذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقعها النووية في يونيو (حزيران).