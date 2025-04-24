عراقجي يقترح الحوار والتعاون مع أوروبا وفرنسا تبدي تجاوبًا

اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استئناف الحوار، وذلك بعد زيارته إلى روسيا والصين.

وقال في منشور على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس، إن العلاقات مع الدول الثلاث “متراجعة حالياً”، مؤكدا أن الوضع الراهن من تراجع للعلاقات بين بلاده والثلاثي الأوروبي، غير مفيد لأي طرف.

كما أضاف أنه عرض الحوار عندما التقى بوزراء خارجية الدول الثلاث في سبتمبر الماضي بنيويورك.

Iran’s relations with the E3 (🇫🇷🇩🇪🇬🇧) have experienced ups and downs in recent history. Like it or not, they are currently down. Why? Each side has its own narrative. To me, placing blame is a futile exercise. what matters is that the status quo is lose-lose. Last September in… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 24, 2025

“الطريق الصعب”

ولفت الدبلوماسي المخضرم إلى أنه اقترح بدلًا من المواجهة، التعاون ليس فقط في القضية النووية، بل في جميع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، لكن الترويكا الأوروبية اختارت الطريق الصعب.

لذا أكد أنه يجدد اقتراحه الحوار. وشدد على أنه مستعد بعد مشاوراته الأخيرة في موسكو وبكين، لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارة باريس وبرلين ولندن.

كما اعتبر أنه “كان مستعدًا للتفاوض والحوار قبل البدء بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، لكن الدول الثلاث انسحبت.” ورأى أن الكرة الآن باتت في ملعب تلك الدول، داعيا إياها إلى سلوك طريق مختلف.

رد فرنسي.. “مستعدون”

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتلك المبادرة، وأكدت أنها تدعم الدبلوماسية ومستعدة للحوار مع طهران، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وكانت الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة استأنفت التفاوض عام 2021 مع طهران في فيينا، إلا أن تلك المفاوضات التي امتدت أشهرا لم تفض إلى نتائج تذكر.

في حين بدأت واشنطن قبل أسبوعين مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وعقدت جولتين في مسقط وروما، وصفتا بالإيجابية والبناءة.

بينما يرتقب أن تشهد سلطنة عمان يوم السبت المقبل جولة ثالثة من المباحثات الفنية بين البلدين.