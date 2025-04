عراقجي يقترح الحوار والتعاون مع أوروبا وفرنسا تبدي تجاوبًا

اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استئناف الحوار، وذلك بعد زيارته إلى روسيا والصين.

وقال في منشور على حسابه في منصة إكس اليوم الخميس، إن العلاقات مع الدول الثلاث “متراجعة حالياً”، مؤكدا أن الوضع الراهن من تراجع للعلاقات بين بلاده والثلاثي الأوروبي، غير مفيد لأي طرف.

كما أضاف أنه عرض الحوار عندما التقى بوزراء خارجية الدول الثلاث في سبتمبر الماضي بنيويورك.

Iran’s relations with the E3 (🇫🇷🇩🇪🇬🇧) have experienced ups and downs in recent history. Like it or not, they are currently down. Why? Each side has its own narrative. To me, placing blame is a futile exercise. what matters is that the status quo is lose-lose.

