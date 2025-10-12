عشرات الآلاف يتظاهرون في سيدني تضامناً مع الفلسطينيين

حشود كبيرة خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الحي التجاري في سيدني بأستراليا يوم الأحد

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، مشاركة عشرات الآلاف في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، نظمتها مجموعة فلسطين أكشن، وسط تشديد أمني ومنع قضائي سابق لتنظيم احتجاجات أمام دار الأوبرا في المدينة.

وقالت الجهة المنظمة إن نحو 30 ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي انطلقت من الحي التجاري في سيدني، ضمن نحو 27 مظاهرة مماثلة شهدتها مدن أسترالية عدة، بينها ملبورن وبريزبن. ولم تصدر الشرطة تقديرات رسمية لأعداد المشاركين.

وجاءت هذه المسيرات عقب بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء في غزة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، لإنهاء الحرب التي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى ودمّرت معظم القطاع.

وقالت أمل ناصر، إحدى منظّمات المسيرة في سيدني، إن “وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الاحتلال”، مضيفة أن “إسرائيل ما زالت تمارس احتلالاً عسكرياً لغزة والضفة الغربية، وتفرض نظاماً يقوم على التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.

وأظهرت صور بثتها هيئة الإذاعة الأسترالية متظاهرين يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفيات في شوارع أُغلقت أمام حركة المرور، بينما أكدت الشرطة عدم وقوع أي اعتقالات.

في المقابل، ندد المجلس التنفيذي ليهود أستراليا بالتظاهرة، معتبراً أن “منظمي الاحتجاجات يريدون إفشال الاتفاق الحالي، ما يعني استمرار الحرب”، بحسب بيان لرئيسه التنفيذي المشارك بيتر فيرتهايم.

وتشهد أستراليا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، تظاهرات متكررة مؤيدة للفلسطينيين، خصوصاً في سيدني وملبورن، في حين تشير بيانات السلطات المحلية في غزة إلى مقتل أكثر من 67 ألف شخص وتدمير جزء كبير من القطاع، منذ بدء الحرب.