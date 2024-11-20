عشرات الشهداء والجرحى في ضربات جوية إسرائيلية على شمال غزة

قال مسعفون لـ”رويترز”، في وقت متأخر اليوم الأربعاء: “إن غارات جوية إسرائيلية على عدة منازل في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات”.

قالت الجزيرة: “إن 66 شخصا معظمهم أطفال ونساء استشهدوا، وجرح أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي على حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وأضافت أن “قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال يستهدف مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة: “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في محافظة شمال غزة”.

وفي سياقٍ آخر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، متهمة أعضاء المجلس بالرفض الخبيث لمحاولات التوصل إلى حل وسط.

وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.

وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.

وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث للصحفيين قبل التصويت مشترطا عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة لن تدعم إلا قرارا يدعو صراحة إلى الإفراج على الفور عن الرهائن في إطار وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول “كما تم التصريح بذلك مرات كثيرة من قبل، لا يمكننا دعم وقف إطلاق نار غير مشروط لا يدعو إلى الإفراج على الفور عن الرهائن”.