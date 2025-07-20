عشرات القتلى بعد انقلاب قارب سياحي في فيتنام.. والسلطات تستمر بالبحث عن مفقودين

قارب سياحي (باللون الأبيض) انقلب في حادث أسفر عن مقتل العشرات ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، يتم قطره إلى الميناء في خليج هالونغ، مقاطعة كوانغ نينه، فيتنام، 20 يوليو 2025. رويترز

قالت السلطات في فيتنام اليوم الأحد إن عشرات من رجال الإنقاذ يبحثون عن أربعة مفقودين بعد انتشال جثث عشرات لقوا حتفهم عندما انقلب قارب بسبب عاصفة رعدية في خليج هالونج الذي يعد وجهة سياحية شهيرة.

ورغم هدوء الأمواج، واجه رجال الإنقاذ الذين ينتمون للشرطة وحرس الحدود والغواصين وقوات البحرية صعوبة في الرؤية قبل ساعات من وصول الإعصار ويبا إلى اليابسة في شمال فيتنام، والذي اجتاح هونج كونج ووصل إلى الصين اليوم الأحد.

وقالت الحكومة إن المنقذين تمكنوا من انتشال القارب الغارق، وخفضت عدد القتلى إلى 35 من الرقم الذي أعلنته في البداية أمس السبت وهو 38، بينما خفضت تقدير عدد من كانوا على متن القارب إلى 49 من 53. لكن المسؤولين يخشون أن يرتفع عدد القتلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن جميع السائحين كانوا فيتناميين، من بينهم عدة أطفال.

وقالت تران ترونغ تو (39 عاما)، والتي توفي شقيقها عن عمر 32 عاما، لرويترز في دار جنازات اليوم الأحد “أخي يجيد السباحة، لكن قيل لي إن كل شيء حدث بسرعة كبيرة”.

ويعد هذا واحدا من أسوأ الحوادث في السنوات القليلة الماضية في الأرخبيل المكون من آلاف الجزر والمدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي هانوي، ويجذب عشرات الآلاف من الزوار كل عام.

وحولت العاصفة الرعدية المفاجئة السماء إلى ظلام دامس في غضون دقائق، وأدت إلى سقوط أشجار في العاصمة هانوي، حيث قال مسؤولون في مطار نوي باي الدولي إنه جرى تحويل مسار تسع رحلات جوية وإيقاف ثلاث رحلات مغادرة مؤقتا.

وقالت دو ثي ثوي التي تعمل وكيلة تأمين “إنها المرة الأولى التي أتعرض فيها لحادث يسقط فيه هذا العدد الكبير من القتلى هنا”.

وغرق قارب سياحي في خليج هالونج عام 2011، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم بعض السياح الأجانب.

وقالت الحكومة إن الحادث نجم عن عاصفة “مفاجئة”. وأبلغت السلطات عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق في المنطقة وقت وقوع الحادث الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي أمس السبت.