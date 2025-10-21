عطل في أمازون ويب سيرفسيز يسبب اضطراباً واسعاً في تطبيقات ومواقع عالمية

عادت خدمات أمازون ويب سيرفسيز (AWS) إلى العمل بعد عطل تقني واسع النطاق تسبب في توقف عدد من أبرز التطبيقات والمواقع حول العالم، من بينها سناب شات وريديت، إضافة إلى خدمات مالية واتصالية رقمية.

وقالت شركة أمازون دوت كوم إن العطل نتج عن خلل في نظام مراقبة موازنة تحميل الشبكة، ما أدى إلى اضطراب في حركة البيانات داخل مراكزها. وأوضحت أن جميع الخدمات استعادت عملها، لكن بعض الأنظمة لا تزال تعالج رسائل متراكمة، وقد تحتاج إلى ساعات قليلة لاستعادة الأداء الكامل.

وأثر الانقطاع على مستخدمين وشركات من أوروبا إلى آسيا، وتسبب في تعطيل أنشطة يومية مثل معالجة المدفوعات الرقمية عبر تطبيق فينمو أو إجراء مكالمات عبر زووم، كما عرقل أنظمة حجوزات وتذاكر الطيران.

ويُعد هذا الحادث أكبر انقطاع إنترنت منذ أزمة “كراود سترايك” العام الماضي، التي تسببت في تعطل أنظمة حيوية في قطاعات الصحة والمصارف والنقل، ما يبرز مجدداً هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية.

وبحسب مهندسي أمازون، فإن الخلل انطلق من مركز البيانات في شمال فرجينيا – أحد المراكز الأساسية لشبكة AWS – بسبب مشكلة في نظام أسماء النطاقات (DNS) الذي يربط التطبيقات بواجهات قاعدة البيانات السحابية DynamoDB.

وأكدت الشركة في بيان صدر بعد الساعة 2200 بتوقيت غرينتش أن “جميع خدمات أمازون ويب سيرفسيز تعمل الآن بشكل طبيعي”، مشيرة إلى أن الفرق التقنية تواصل مراقبة الأنظمة لمنع تكرار الحادث.

وتُعد AWS أكبر مزود لخدمات الحوسبة السحابية في العالم، تليها مايكروسوفت وجوجل، ويعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات في تشغيل تطبيقاتهم وأنظمتهم الرقمية في مختلف القطاعات.