عقب مباحثات رسمية.. ملك البحرين يودّع الرئيس السوري أحمد الشرع

ودع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم السبت رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع.

وكان الرئيس الشرع وبن خليفة، عقدا جلسة مباحثات رسمية أُقيمت في قصر الصخير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على “إكس”.

وداع رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عقب جلسة مباحثات رسمية أُقيمت في قصر الصخير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في أجواء عكست عمق العلاقات… pic.twitter.com/edgZzVkUrW — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) May 10, 2025