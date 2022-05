عقب وصوله لأوكرانيا.. غوتيريش يعد بتأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع

تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بمواصلة العمل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وضمان إجلاء المدنيين من مناطق الصراع.

وأعلن غوتيريش عبر حسابه على “تويتر” أنه وصل إلى أوكرانيا بعد زيارة لموسكو، مؤكداً مواصلته العمل من أجل الدعم الإنساني في أوكرانيا.

وقال إنه “كلما كانت نهاية هذه الحرب أقرب، كان ذلك أفضل لأوكرانيا ولروسيا والعالم”.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.

We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022