أخبار العالم

عقوبات أميركية على منظمة إيران النووية ورئيسها

فرضت الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

وكانت مصادر كشفت لـ”رويترز”، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على منظمة إيران النووية ورئيسها، ولكنها ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.
كما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية يفتح الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.

المزيد من الأخبار

عكس الاتجاه.. الصين ستعيد مواطني ووهان “بؤرة كورونا”…

كارتر: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي‎

مزيد من العقوبات وتجديد الإعفاءات
من جانبه، قال دبلوماسي غربي مطلع “كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة… هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار” الأسلحة النووية.

فيما أكد مسؤول أميركي نية تجديد الإعفاءات. وقال المسؤول والدبلوماسي إن واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.

ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ملك الأردن للرئيس عباس: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

أخبار العالم

آخر تطوارت فيروس كورونا في كل أنحاء العالم

أخبار العالم

فيتو إيران ونوري المالكي يطيح بترشيح محمد علاوي لرئاسة وزراء العراق

أخبار العالم

انتقادات دولية للتدخل العسكري التركي في ليبيا

أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تتلف مساعدات غذائية أممية

أخبار العالم

أردوغان يهدد بعملية عسكرية بسوريا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More