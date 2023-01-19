عقوبات أوروبية جديدة على إيران الاثنين القادم

أبلغ مصدران رويترز بأن الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 فردا وكيانا إلى عقوباته على إيران يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال أحد المصدرين ، وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، “سنعتمد الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران يوم الاثنين ، ونعتقد بأننا يجب أن نبدأ بالفعل في العمل على الحزمة الخامسة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”.

وكان المشرعون الأوروبيون قد وافقوا على قرار طالب بفرض مزيد من العقوبات على أي كيانات أو أفراد إيرانيين مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وصوت المشرعون أيضا على تصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان “يتعين على السلطات الإيرانية إنهاء حملة قمع مواطنيها… يجب إضافة المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات”. واندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة في إيران في سبتمبر أيلول بعد وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في مقر للشرطة بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد صارمة على ملابس النساء.

وجاء في القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي “ازدراء النظام الإيراني الصارخ لكرامة الإنسان والتطلعات الديمقراطية لمواطنيه وكذلك دعمه لروسيا” يقتضي تعديلات أخرى في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران.

وحذرت إيران في وقت سابق اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا.