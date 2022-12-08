عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران بسبب حقوق الإنسان والطائرات المسيرة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية (الخميس 8-12-2022) إن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوافق على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات التي تشهدها وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وقالت آن كلير لوجندر للصحفيين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون تحديد الأفراد والكيانات المتورطة في الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين، بالإضافة إلى الكيانات التي تصدر الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وقالت إيران إنها صدرت عددا قليلا من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا. ونفت موسكو أن تكون قواتها قد استخدمت الطائرات الإيرانية المسيرة في هجماتها على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران مرتين منذ أكتوبر تشرين الأول تمثلت في تجميد أصول وفرض حظر سفر.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر أيلول في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها، وهي واحدة من أصعب التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 341 متظاهرا لقوا حتفهم حتى الآن في الاحتجاجات واُعتقل أكثر من 15 ألفا.

وقالت القوى الغربية أيضا إن إيران تواصل تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، معربة عن اعتقادها أن طهران ستزود موسكو بصواريخ باليستية قريبا.

وقال مصدران دبلوماسيان إنه من المتوقع الموافقة على العقوبات الجديدة وإقرارها يوم الاثنين. وأفاد مصدر بأن 21 فردا وكيانا واحدا سيتعرضون لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما توجد 10 مقترحات بشأن الطائرات المسيرة.

وأشار الدبلوماسي إلى أن بعض الدول أعربت أيضا عن قلقها إزاء احتمال نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.