الأحد 6 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

على خلفية انفجار ميناء رجائي.. السلطات الإيرانية تعتقل شخصين!

منذ 30 ثانية
آخر تحديث: 4 - مايو - 2025 8:30 مساءً
رجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الإيراني يعملون في أعقاب انفجار في ميناء شهيد رجائي في بندر عباس، إيران، 27 أبريل/نيسان 2025. رويترز

رجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الإيراني يعملون في أعقاب انفجار في ميناء شهيد رجائي في بندر عباس، إيران، 27 أبريل/نيسان 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أوقفت السلطات في إيران ، شخصين أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في أكبر ميناء تجاري إيراني في 26 أبريل/نيسان مخلّفا عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي الأحد.

ووقع الانفجار الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات في أحد أرصفة ميناء الشهيد رجائي القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي و85% من البضائع في إيران، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران، وفق “فرانس برس”.

والأحد، نقل التلفزيون عن القضاء المحلي أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصا، في حين كانت السلطات أعلنت مقتل 70 شخصا.

وأورد القضاء المحلي أنه “بعد فحوص جينية، تبين أن بعض الجثث التي اعتبرت منفصلة هي فعليا جثة واحدة”.

وعزت السلطات ما حصل إلى “عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال”.

والسبت، أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتهاء عمليات البحث في الليل، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية.

وأعلنت لجنة التحقيق عثورها على “إقرارات (بضائع) زائفة”، مؤكّدة العمل على “تحديد مرتكبي هذه المخالفات”.

وقالت إنه “تمّ تحديد هويّات هؤلاء” وإن “مسار الاستدعاء جارٍ” في ما يخصّ “الإقرارات الزائفة” من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن مصدر مقرّب من الحرس الثوري الإيراني لم تفصح عن هويّته أن الانفجار ناجم عن مادة بيركلورات الصوديوم التي تستخدم في صنع وقود صلب للصواريخ.

وأكّدت وزارة الدفاع الإيرانية من جهتها “عدم وجود أيّ حمولة… للاستخدام العسكري في منطقة الحريق” وقت الحادث.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
    نتنياهو: إسرائيل سترد على الإيرانيين الداعمين للحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة
    ضباط الشرطة يحققون في انفجارين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن - رويترز
    العثور على قنبلة موقوتة بجنوب تل أبيب.. وهذا ما حصل!

    الأكثر قراءة

    التدخين
    التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
    مروحية إسرائيلية - تعبيرية
    هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
    مرضى السرطان- تعبيرية
    لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً