على غرار "شاهد" الإيرانيّة.. روسيا تبدأ بنشر مسيّرات انتحاريّة محليّة الصنع

أعلن الجيش البريطاني اليوم الأربعاء، أنّ روسيا تسعى على الأرجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة الانتحارية في الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي لمعلومات المخابرات على منصة إكس، تويتر سابقًا، أنّ من شبه المؤكد أنّ روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع، تستند في إنتاجها إلى تصميمات طائرات “شاهد” الإيرانية المسيرة.

وأضافت: “من شأن التصنيع المحلي أن يسمح لروسيا على الأرجح بوجود إمدادات يمكن الاعتماد عليها أكثر من الطائرات المسيرة الانتحارية”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “أداء تلك الأسلحة يتسم بالتباين وأن أوكرانيا أثبتت كفاءتها في تحييد أغلبية الطائرات المسيرة الموجهة نحوها”.

يأتي ذلك في وقت كشفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط 13 مسيرة روسية في مقاطعتي أوديسا وميكولايف الليلة الماضية.

وأشارت القيادة الأوكرانية إلى أنّ روسيا هاجمت البنية التحتية لموانئ أوديسا الليلة الماضية بالمسيرات.

فيما كان سلاح الجو الأوكراني قد أشار إلى أنّ مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا، في إطار مباحثات على “تفاهم غير مكتوب” أوسع نطاقًا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وأشار التقرير، نقلًا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أنّ الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.