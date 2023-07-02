الأثنين 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 3 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

على غرار فرنسا.. أعمال شغب في مدينة لوزان السويسرية

منذ 16 ساعة
الشرطة السويسرية

الشرطة السويسرية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة السويسرية، الأحد، إنها أوقفت 6 شبان وشخص راشد في أعقاب اضطرابات ليلية بمدينة لوزان تأثر منفذوها بأعمال الشغب في فرنسا، بعد أن خرب أكثر من 100 شاب متاجر في وسط المدينة.

ورغم محدوديتها مقارنة بأعمال الشغب في فرنسا، فقد شهدت الاضطرابات إلقاء حجارة وتحطيم نوافذ متاجر في لوزان مساء السبت، فيما أوقف 6 شبان وشخص بالغ بالمدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية، وفق فرانس برس.

دعوات على وسائل التواصل

كما أوضحت شرطة لوزان في بيان أنه “تكراراً للأحداث وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا، تجمّع أكثر من 100 شاب في وسط لوزان وألحقوا أضراراً بمتاجر”.

وأضافت أن أعمال العنف بدأت “بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي” و”حُطمت خلالها العديد من واجهات المتاجر”، مردفة أن “عناصر الشرطة اضطروا مراراً إلى تفريق شبان عدوانيين ملثّمين رشقوهم بالحجارة وزجاجات حارقة”.

بينهم 3 فتيات

إلى ذلك تم نشر حوالي 50 عنصر شرطة، فيما لم تسجل إصابات أثناء أعمال الشغب.

والموقوفون هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة (بوسنية وبرتغالية وصومالية) و3 شبان تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً (سويسري وجورجي وصربي)، ورجل سويسري يبلغ 24 عاماً.

من جهته صرح متحدث باسم شرطة لوزان لفرانس برس أنه “من الواضح تماماً مما شهدناه أن هؤلاء الشباب تأثروا بالوضع في فرنسا”.

بدوره قال عضو مجلس لوزان بيار أنطوان هيلدبراند لتلفزيون “آر تي إس” السويسري العام: “لا شيء يبرر هذه المحاولات المنظمة لنهب المتاجر”، مضيفاً: “لم تبدأ في شكل تظاهرة… نحن نواجه أناساً ينظمون أنفسهم لتحطيم النوافذ ونهب البضائع”.

يشار إلى أن فرنسا شهدت ليلة خامسة من أعمال الشغب أوقف خلالها أكثر من 700 شخص، اندلعت على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاماً) برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري.

    المزيد من أخبار العالم

    من احتجاجات فرنسا
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    فرنسا.. اعتقال 157 شخصا الليلية الماضية
    بوتين
    بوتين يتلقى دعوة لزيارة كوبا
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تقول إنها تحرز مزيدا من المكاسب في قتال عنيف

    الأكثر قراءة

    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
    الجيش اللبناني
    قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"