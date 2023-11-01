الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

على متن ست حافلات.. مئات الأجانب عبروا إلى مصر من غزة

منذ 13 دقيقة
من معبر رفح

من معبر رفح

A A A
طباعة المقال

ذكرت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني لرويترز أن ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة في الدفعة الأولى من عمليات الإجلاء من القطاع المحاصر.

وقال المسؤول الفلسطيني على جانب غزة من الحدود إن حاملي جوازات السفر الأجنبية غادروا القطاع على متن ست حافلات.

وحصلت قائمة أولى تضم نحو 500 أجنبي أو مزدوجي الجنسية على الموافقة لمغادرة غزة، ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة.

وشملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. إلا أن الهيئة لم تحدد بالضبط المنظمات غير الحكومية المعنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الإسرائيلي
طوفان الأقصى
ارتفاع حصيلة قتلى جيش الإحتلال في قطاع غزة إلى 15
آثار القصف على مخيم جباليا في غزة
طوفان الأقصى
الأمم المتحدة تندد بـ"فظاعة" القصف الإسرائيلي على جباليا
مؤشرات بورصات الخليج
ارتفاع معظم بورصات الخليج قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الأكثر قراءة

من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
شاني لوك
طوفان الأقصى
لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب