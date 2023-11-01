على متن ست حافلات.. مئات الأجانب عبروا إلى مصر من غزة

ذكرت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني لرويترز أن ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة في الدفعة الأولى من عمليات الإجلاء من القطاع المحاصر.

وقال المسؤول الفلسطيني على جانب غزة من الحدود إن حاملي جوازات السفر الأجنبية غادروا القطاع على متن ست حافلات.

وحصلت قائمة أولى تضم نحو 500 أجنبي أو مزدوجي الجنسية على الموافقة لمغادرة غزة، ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة.

وشملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. إلا أن الهيئة لم تحدد بالضبط المنظمات غير الحكومية المعنية.