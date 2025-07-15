على هامش قمة شنغهاي.. لافروف وعراقجي يبحثان الأزمة الإيرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية.

والتقى الوزيران على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان أن لافروف التقى عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.

وأشارت إلى أن لافروف وعراقجي تناولا خلال اللقاء قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت أن الوزيرين تشاورا بشأن الأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وشددا على ضرورة حلها بوسائل سياسية ودبلوماسية وضمن معايير القانون الدولي.

ولفت البيان إلى أن الوزيرين الروسي والإيراني اتفقا على مواصلة المحادثات على مختلف المستويات.

يذكر أن لافروف وعراقجي التقيا الأسبوع الماضي على هامش القمة 17 لمجموعة بريكس بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وفي 13 يونيو/ حزيران شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

ودعما لإسرائيل، هاجمت واشنطن بقاذفات الشبح “بي-2″، في 22 يونيو منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية.

وتباينت التقديرات بشأن تداعيات هذا الهجوم بين تدمير البرنامج النووي تماما وتأخيره لسنوات وربما لشهور فقط.

وهددت إسرائيل مرارا بأنها لن تسمح بأي محاولة لإحياء البرنامج النووي الإيراني، في إشارة إلى استعدادها لشن عدوان جديد.