على وقع الانتخابات الأمريكية.. أسواق الأسهم تنتعش بالأخضر

انتعشت أسواق الأسهم على وقع الانتخابات الأميركية والتي تتجه كل أنظار العالم لها، خاصة بعدما سيطرت حالة من عدم اليقين على الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر ستاندر أند بورز بنسبه 1.8 في المئة في التداولات، وحقق مؤشر داو جونز مكاسب بـ 523 نقطة، وبنسبة 1.9 في المئة عند مستوى 27448 نقطة، أما مؤشر ناسداك فقد ارتفع بنسبة 1.9 في المئة، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

رود فون ليبسي، من صندوق “يو بي أس” لإدارة المحافظ المالية قال لوكالة أسوشيتد برس، إن الأسهم الثلاثاء تلونت باللون الأخضر، ولم تكن زرقاء أو حمراء.

وينتظر المستثمرون في الأسواق المالية بفارغ الصبر لإعلان نتيجة الفائز بالانتخابات، بغض النظر إذا كان دونالد ترامب أو جو بايدن، إذ عادة ما تحقق الأسواق المؤشرات مكاسب بعد إعلان النتائج.

وما يخشاه المستثمرون استمرار انتخابات أو عملية انتقال للسلطة مضطربة تؤدي بالأسواق إلى حالة عدم استقرار وعدم يقين.

ومنذ صباح الثلاثاء، يتوافد عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها الولايات المتحدة وسط انقسام حاد.

ويتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا مع إدلاء نحو مئة مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر أي أكثر من 70 في المئة من إجمالي عدد المقترعين في 2016.

وكان الديموقراطيون شجعوا على التصويت المبكر بسبب الوباء، ويبقى معرفة إن كان الجمهوريون الذين يميلون إلى الاقتراع في يوم الانتخابات، سيقبلون على مراكز التصويت.

وهذا التراكم القياسي للأصوات عبر البريد، والتي قد يستمر ورودها في بعض الولايات لعدة ايام بعد الثلاثاء، قد يعقد عمليات فرز الاصوات أو يؤخر حتى اعلان الفائز في حال كانت النتائج متقاربة جدا.