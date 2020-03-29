على وقع فيروس كورونا.. أوروبا تدعو لوقف إطلاق نار في سوريا

كرر الاتحاد الأوروبي، الأحد، دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، بما يساهم في إرساء مواجهة أفضل لتفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وسجلت سوريا 5 إصابات بالفيروس.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن دعا، الثلاثاء، إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، كما شددت على هذا المطلب لجنة التحقيق الأممية حول سوريا السبت.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان الأحد إنّ “وقف إطلاق النار الذي أقرّ حديثاً في إدلب لا يزال هشاً، وينبغي الحفاظ عليه ليشمل كامل سوريا”.

كما أوضح أنّ “وقف الأعمال القتالية في البلاد مهم بحد ذاته، ولكنه أيضاً شرط لا بدّ منه لاحتواء تفشي كورونا المستجد وحماية السكان المنهكين من العواقب الوخيمة المحتملة، وبخاصة في إدلب، حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين”.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، على غرار الأمم المتحدة أيضاً، إلى القيام بمبادرة واسعة النطاق للإفراج عن المعتقلين لدى النظام السوري.

ويتهدد وباء كورونا على نحو خاص نحو 6,5 مليون سوري نزحوا عن مناطقهم، وبينهم نحو مليون مدني بغالبيتهم من النساء والأطفال تضيق بهم مجموعة مخيمات عند الحدود التركية في إدلب.

ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية سيئة في ظل انعدام أبسط الخدمات من مياه نظيفة وشبكات صرف صحي.

وبعدما شهدت محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين والفصائل المعارضة في سوريا، هجوماً واسعاً لقوات النظام بدعم روسي منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، نشهد منذ بداية آذار/مارس تشهد هدوءا هشاً على إثر اتفاق هدنة.